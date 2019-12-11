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Çanakkale'de 94 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadıra ve Sivrice Burnu açıklarında iki ayrı operasyonda 48'i çocuk, 22'si kadın, 24’ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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