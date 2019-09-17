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Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 195 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı beş ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece ve gün boyu Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 5 ayrı operasyonda 195 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 195 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı beş ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece ve gün boyu Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 5 ayrı operasyonda 195 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot komutanlığı ekipleri, devriye görevi müddetince Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkiinde yaptıkları dört ayrı operasyonda 55, 32, 39 ve 51 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri ise Kadırga Burnu mevkii açıklarında yaptıkları operasyonda 18 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı.
Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 95 kaçak göçmen yakalandı
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