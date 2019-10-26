HABER

Çanakkale’de 96 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen 96 yabancı uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 96 düzensiz göçmen yakaladı.Sahil Güvenlik ’TCSG 905’ Bot komutanlığı ekiplerinin Sivrice burnu 2 mil açığında yaptıkları operasyonda 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek isteyen 96 yabancı uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 96 düzensiz göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik ’TCSG 905’ Bot komutanlığı ekiplerinin Sivrice burnu 2 mil açığında yaptıkları operasyonda 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. ’TCSG 81’ Bot Komutanlığı ise Babakale mevkii açıklarında yaptığı operasyonda ise 58 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakaladı.
Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
Büfede su şişesi içinde sahte içki satışına 3 gözaltıBüfede su şişesi içinde sahte içki satışına 3 gözaltı
Van’da PKK’ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildiVan’da PKK’ya ait 15 adet el bombası ile 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.