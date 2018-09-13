Çanakkale'de 98 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmaya hazırlanan 98 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Çanakkale'de yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Kadırga Koyu'ndaki zeytinlik ile Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'ndaki barakaya operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 98 kaçak göçmen, zeytinlikler arasında, Midilli Adası'na geçmek için uygun zamanı bekledikleri barakada yakalandı. Minibüse bindirilip, jandarmaya getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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