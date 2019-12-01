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Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan, 99 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan, 99 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege'deki Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece ve sabah saatlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Sahil Güvenlik TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekipleri, Hıyarlık mevkii açığındaki operasyonda, lastik bot ile Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 17 kaçağı yakaladı.
Küçükkuyu beldesi açıklarındaki diğer bir operasyonda ise, Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 34 kaçak daha yakalandı. TCSG 28 Bot Komutanlığı'nın Burunucu mevki önlerinde yaptığı operasyonda da Afganistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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