Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “ 31 Aralık Perşembe günü Bozcaada’dan saat 18.00 ve Geyikli’den saat 19.00 seferleri iptal edilirken, Gökçeada’ya yapılması planlanan diğer tüm seferler iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında; Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır” denildi.

