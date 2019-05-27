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Çanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de AK Parti İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Çanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklaması

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de AK Parti İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir" denildi.
Eski Kilitbahir Feribot İskelesi önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Av. Tülay Ömercioğlu ve Şener Akçay ile partililer katıldı.
'DEMOKRASİYE YÖNELİK BÜYÜK BİR İHANETTİR'
Basın açıklamasını okuyan AK Parti İnsan Hakları Birim Başkanı Mesude Kaya, yapılan darbe girişiminin Türkiye’nin tarihinde kara bir leke olduğunu belirtti. Kaya, "Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atılmıştır. Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır" dedi.
'DEMOKRASİ DÜŞMANLARINI UNUTMADIK'
27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz darbe girişiminde tekrar yaşandığını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:
"Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesinin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin; 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."
FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklamasıÇanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklamasıÇanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklamasıÇanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklaması

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