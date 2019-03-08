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Çanakkale'de akaryakıt istasyonu soygununa 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, akaryakıt istasyonunun silahla soyulması olayına karışan 5 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale'de akaryakıt istasyonu soygununa 4 tutuklama

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, akaryakıt istasyonunun silahla soyulması olayına karışan 5 şüphelinden 4'ü tutuklandı.
Olay, 5 Mart Salı günü saat 01.30 sıralarında Çan-Yenice yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kar maskeli ve silahlı şüpheli akaryakıt istasyonunda yaptığı soygunun ardından plakasız motosiklet ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya karışan başka şüphelilerin de olduğunu belirledi. Özel ekip kurularak başlatılan çalışma kapsamında Çan ilçesi Derenti köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde plakasız motosiklet bulundu. Silahlı soygunda kullanıldığı tahmin edilen motosikletin Yaykın köyünden E.K.'ya ait olduğu, motosikleti 2 yıl önce M.K.'ya sattığı ve M.K.'nın motosikletinin çalındığına yönelik jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlendi.
Jandarma, motosikleti çalan şüphelilerin Yaykın köyünden olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Jandarma, silahlı soygunu gerçekleştiren kişinin eşkale uyması ve şüpheli hareketlerde bulunması üzerine köydeki E.A.'yı takibe aldı. Olaydan bir kaç gün önce araç kiraladığı öğrenilen E.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. E.A.'nın emniyette verdiği ifade üzerine silahlı soyguna U.A., A.T., M.A. ve Ş.A.'nın da karıştığı belirlendi. 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadelerinde, soygun için araç kiraladıkları, ayrıca motosiklet çalıp bu motosikleti araç içine koyarak bölgeye geldiklerini, kimliklerini gizlemek için kar maskesi taktıklarını ve soygunun ardından motosikleti olay mahalli yakından bir yere bırakıp, araçla olay yerinden uzaklaştıklarını söyledikleri öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden E.A., U.A., A.T. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale'de akaryakıt istasyonu soygununa 4 tutuklama

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