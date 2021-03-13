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Çanakkale’de alev alev yanan araç küle döndü

13.03.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı.

Çanakkale’de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı. 3 kişinin bulunduğu otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay bugün saat 15.15 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. U.M idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Otomobil içinde bulunan U.M ve beraberindeki 2 kişi araçtan çıkarak, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracı söndürmeyi başardı.
Jandarma ve polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak Çanakkale- İzmir istikametini bir süre araç trafiğine kapattı.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Çanakkale- İzmir karayolu yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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