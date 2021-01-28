Çanakkale’de arama kurtarma çalışmalarına 2’nci gününde ara verildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte 2’nci gününde ara verildi. Arama-kurtarma çalışmaları yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar başlayacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden dün sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp kayboldu. Cipteki Mürsel Meracıoğlu’nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek’in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise gün boyu arama ve kurtarma çalışmaları devam etti. Jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi.

Arama çalışmalarına yarın havanın aydınlanmasıyla tekrar devam edilecek.

