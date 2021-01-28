HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de arama kurtarma çalışmalarına 2’nci gününde ara verildi

Çanakkale’de arama kurtarma çalışmalarına 2’nci gününde ara verildi

28.01.2021 18:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte 2’nci gününde ara verildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte 2’nci gününde ara verildi. Arama-kurtarma çalışmaları yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar başlayacak.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden dün sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp kayboldu. Cipteki Mürsel Meracıoğlu’nun rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı, Filiz Soydoğan Çiçek’in ise şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli olduğu öğrenildi.
Bugün sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise gün boyu arama ve kurtarma çalışmaları devam etti. Jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi.
Arama çalışmalarına yarın havanın aydınlanmasıyla tekrar devam edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
İstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldıİstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldı
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Son görüntüsüyle herkesi şoke etti! Pınar Altuğ inanamadı

Son görüntüsüyle herkesi şoke etti! Pınar Altuğ inanamadı

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

İbo Show'a çıkacak! Son hali olay

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

İstanbul'da hava kirliliği 2020'de yüzde 10 azaldı

İstanbul için sevindiren haber! Yüzde 10 azaldı

Kastamonu Abana'da koronavirüs vakası kalmadı

Bir ilçede daha vakalar sıfırlandı

Son dakika! Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Son dakika: Fahrettin Altun'dan çok sert 'militan' açıklaması

Son dakika: Fahrettin Altun'dan çok sert 'militan' açıklaması

Şubat hacamat günleri 2021... Şubat ayı hacamat takvimi 2021! Şubat ayında hangi günler hacamat yapılır?

Şubat ayında en etkili hacamat günü hangisi?

Sosyal medyadaki 'hacamat' görüntüleriyle ilgili uzmanlardan uyarı

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili flaş uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.