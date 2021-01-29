Çanakkale’de arama kurtarma çalışmalarına 3’ncü gününde ara verildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, ciple baraj sularına kapılan şahsın arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte 3’ncü gününde ara verildi. Arama-kurtarma çalışmaları yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar başlayacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçe merkezinden 27 Ocak Çarşamba günü sabah saat 08.00 sıralarında çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’ne giden iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu ile şirketin yardımcı hizmetler bölümünde görevli Filiz Soydoğan Çiçek’in bulunduğu cip, toprak yoldan giderken Ayvacık Barajı yakınlarında suya kapılıp, kayboldu. Dün sabah saat 10.45 sıralarında Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşılırken, bugün de suya kapılan araca ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için ise gün boyu arama ve kurtarma çalışmaları devam etti. Jandarma, 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi.

Arama çalışmalarına yarın havanın aydınlanmasıyla tekrar devam edilecek.



