HABER

Çanakkale'de arazi yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Bayramiç ilçesinde çıkan yangın bazı meyve bahçelerinde zarara yol açtı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meyve bahçelerinde etkili olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Zerdalilik köyünde Y.Ö'nün evinin avlusunda kaynak makinesiyle çalışırken sıçrayan kıvılcımla başladığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki meyve bahçelerine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 6 arazöz, 3 su ikmal aracının yanı sıra dozer, birer ilk müdahale ve itfaiye araçlarıyla alevlere müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına helikopterle destek verildi.

Kısa sürede yangını söndüren ekipler, alevlerin yakın bir bölgede bulunan ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken müdahaleyle yangının ormanlık bölgedeki dikim sahasına sıçramasının önlendiğini söyledi.

Bölgede çok şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirten Bacaklı, "Alevler dikim sahasına sıçrasaydı büyük zarar oluşurdu." dedi.

Çevredeki bahçelerde hasara yol açan yangınla ilgili soğutma çalışması devam ediyor.

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
// Fotoğraf İptali //// Fotoğraf İptali //
Gemlik’te sahile kadın cesedi vurduGemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arazi yangını Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.