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Çanakkale’de Atabarı oyunu sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 08:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de kordon boyunda saat 19.19’da sahnelenen Atabarı oyunu, büyük bir coşkuya neden oldu.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de kordon boyunda saat 19.19’da sahnelenen Atabarı oyunu, büyük bir coşkuya neden oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Milli Mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak, 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi düzenlendi. Bu kapsamda Çanakkale’de de kordon boyunda sahnelenen Atabarı oyunu, izleyenlere büyük coşku yaşattı.

Saatler 19.19’u gösterdiğinde 7’den 70’e gönüllü çok sayıda kişi büyük bir çember oluşturup Atabarı oynadı. İzleyenler ise, bu anı cep telefonu kameralarıyla fotoğraflayıp ölümsüzleştirdi. Atabarı oyunu büyük ilgi görünce, ikinci kez sahnelendi. Oynayanlar ve izleyenler büyük coşku yaşadı.

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