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Çanakkale'de Atatürk anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:00 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine, protokol üyelerinin yanı sıra askerler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Saat 08.55'te Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Boğaz Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi, daha sonra da yarıya indirildi.
Saygı duruşu sırasında kentin caddelerinde hayat durdu. Bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları açtı. Tören sonunda, vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

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