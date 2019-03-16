Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım toplantısı

ÇANAKKALE (AA) - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Anaokulundan, üniversiteye kadar dünyanın sayılı eğitim gruplarından birisiyiz." dedi. Yücel, Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji'nin tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından olduklarını söyledi. 43 yıldır bu kuruma liderlik yaptığını anlatan Yücel, "Anaokulundan, üniversiteye kadar dünyanın da sayılı eğitim gruplarından birisiyiz. Ne yapıyoruz? Çocuk yetiştiriyoruz, insan yetiştiriyoruz. Bilim üretiyoruz, araştırma yapıyoruz. Ülkemize ve insanlığa hizmet etmek istiyoruz. Yolumuz belli, gideceğimiz yer belli. Değerlerimizle, medeniyet ve kültürümüzle Cumhuriyetimizin kurucusunun Mustafa Kemal’in gösterdiği o muasır medeniyet düzeyine ulaşma hedefimiz var." diye konuştu. Yücel, İstanbul'daki üniversitelerinin yanında, Amerika Washington’da bir Amerikan üniversitesi, Almanya’nın başkenti Berlin’de yine bir Alman üniversitesi, Gürcistan Batum’da, Kıbrıs’ta üniversiteleri olan Kanada’da, Hong Kong’ta okul ve merkezleri olan büyük bir camia olduklarını hatırlattı. Yücel, şöyle devam etti:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüsünün gelecekte Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri olabileceğini görüyorum. Bu kampüsü Türkiye’de kolej, lise anlamında daha neler yapabileceğini bugünden görüyorum çünkü okulu üniversite sahiplenmiş. Vilayet sahiplenmiş, halk sahiplenmiş. Bunları çoğu yerde bulamıyoruz. Bunlar bize ne getirecek. Biz artık eğitimin nasıl olabileceğini, gelecek nereye gidiyor bunları düşünebiliyoruz, görebiliyoruz. Eğer biz ülke olarak değişen bu dünyaya ayak uyduramazsak, buna ayak uydurabilecek nesiller ve çocuklar yetiştiremezsek, 4’üncü endüstri devrimi denen bu çağdan onu da ıskalarız. Sanayi Devrimi'ni yakalayamadık. Şimdi bu çağı yakalamamız lazım." Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise Çanakkale kampüsünün ve bu yıl kuruma katılacak yeni kampüslerin açılmasıyla eylül ayından itibaren 130 okulla, 130 kampüsle Türkiye’ye hizmet vermeye başlayacaklarını aktardı. Bunun yaklaşık 100 bin öğrenci ve 15 binin üzerinde eğitimci anlamına geldiğini belirten Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: