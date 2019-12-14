HABER

Çanakkale'de balıkçılar denizde yüzen domuzun karaya çıkmasını sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, yaklaşık 16 mil yüzen yaban domuzunun, karaya çıkmasına yardımcı oldu.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tekneyle denize açılan balıkçılar, yaklaşık 16 mil yüzen yaban domuzunun, karaya çıkmasına yardımcı oldu. Yaban domuzu karaya çıktıktan sonra gözden kaybolurken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balıkçı Yusuf Özen (55), arkadaşları ile balık avlamak için 'Börü' adlı teknesi ile denize açıldı. Özen ve arkadaşları, Lapseki ilçesi Şevketiye önlerine geldiklerinde ise denizde yüzen bir yaban domuzu olduğunu gördü. Balıkçılar boğazı geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil yüzen domuzu, karaya çıkabilmesi için tekneyle yanına yanaşıp, yönlendirdi.

Balıkçılar, 1 saat süren çabaları sonucunda yaban domuzunun, Alpataltı mevkisinde karaya çıkmasını sağladı. Yaban domuzu hızla gözden kayboldu. Domuzun denizde yüzme ve karaya çıkma anları, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Denizin ortasında yüzmeye çalışan domuz görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten balıkçı Yusuf Özen, "Boğazın ortasında karşılaştık, karşı tarafdan geliyordu. 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık" dedi.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Girişimci kadınlar kurduğu tesiste yılda 18 ton mantar üretecekGirişimci kadınlar kurduğu tesiste yılda 18 ton mantar üretecek
Tekirdağ'da uluslararası lezzet şöleniTekirdağ'da uluslararası lezzet şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan peş peşe geçtiler

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kars’ta tren kazası! Ölüler var

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.