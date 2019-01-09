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Çanakkale'de balıklar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

Çanakkale'de balıklar telef oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde telef olan çok sayıda balık karaya vurdu.

Alınan bilgiye göre, belde sahilinde bulunan Tarihi Kum Ada civarında dolaşan vatandaşlar ölü balıklar bulunduğunu fark etti.

Durumun İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alıp inceleme başlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini söyledi.

Mühendislerin bölgeden numune aldıklarını belirten Candan, "Görevli ekibimiz alınan numunelerin incelenmesinin ardından elde edeceğimiz sonuçlarda balıkların kesin ölüm nedenine ulaşacağız." dedi.

Bölgede amatör balık avcılığı yapan Semih Bayraktar ise her gün burada balık avladığını ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

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