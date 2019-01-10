Çanakkale'de 'Basında Troya' sergisi açıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de '2018 Troya Yılı'na ait haberler 'Basında Troya' sergisi ile ziyaretçilere açıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018 yılı Troya Yılı' ilan edilmişti. 2018 Troya Yılı Koordinasyon Merkezi yetkilileri '2018 Troya Yılı' kapsamında geçen yıl içinde ulusal ve yerel basında yer alan Troya ile ilgili haberlerin küpürlerini toparlayarak bir sergi açtı. Çanakkale Valiliği ev sahipliğindeki 'Basında Troya' adlı sergi Çanakkale Evi'nde bugün açıldı.

DEMİRÖREN HABER AJANSI'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Açılış öncesinde, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı'na destek olan ulusal ve yerel gazetelerin temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Takdim töreni sırasında Vali Tavlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen'e, DHA adına, Troya Yılı'na katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Vali Tavlı, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, karanfil verdi.

Plaket töreninin ardından serginin açılışı, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, basın mensupları ve bürokratlar tarafından yapıldı. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla birlikte sergiyi gezerek, yayınlanan haberleri inceledi.

Çanakkale Evi'ndeki sergi, 17 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

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