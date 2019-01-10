HABER

Çanakkale'de 'Basında Troya' sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de '2018 Troya Yılı'na ait haberler 'Basında Troya' sergisi ile ziyaretçilere açıldı.

Çanakkale'de 'Basında Troya' sergisi açıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de '2018 Troya Yılı'na ait haberler 'Basında Troya' sergisi ile ziyaretçilere açıldı.
Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018 yılı Troya Yılı' ilan edilmişti. 2018 Troya Yılı Koordinasyon Merkezi yetkilileri '2018 Troya Yılı' kapsamında geçen yıl içinde ulusal ve yerel basında yer alan Troya ile ilgili haberlerin küpürlerini toparlayarak bir sergi açtı. Çanakkale Valiliği ev sahipliğindeki 'Basında Troya' adlı sergi Çanakkale Evi'nde bugün açıldı.
DEMİRÖREN HABER AJANSI'NA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Açılış öncesinde, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı'na destek olan ulusal ve yerel gazetelerin temsilcilerine teşekkür plaketi takdim etti. Takdim töreni sırasında Vali Tavlı, Demirören Haber Ajansı (DHA) Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen'e, DHA adına, Troya Yılı'na katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Vali Tavlı, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, karanfil verdi.
Plaket töreninin ardından serginin açılışı, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, basın mensupları ve bürokratlar tarafından yapıldı. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla birlikte sergiyi gezerek, yayınlanan haberleri inceledi.
Çanakkale Evi'ndeki sergi, 17 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek.
FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 'Basında Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de 'Basında Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de 'Basında Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de 'Basında Troya' sergisi açıldı

PARTNERBoşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!Boşanıyorlar mı? İddialara yanıt geldi!
Dekan Sarı: Bandırma ve Erdek'in kanalizasyon atıkları denizi kirletiyorDekan Sarı: Bandırma ve Erdek'in kanalizasyon atıkları denizi kirletiyor
Edremit'te fırtına hayatı olumsuz etkilediEdremit'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Yerel seçimle ilgili bu iddia eğer doğruysa...

Andrey Karlov suikasti davasında şoke eden savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

Suikast davasında şoke eden ifade: Uzaya giden ilk Türk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.