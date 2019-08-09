Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırı iddiası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında dava açıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşları ile sosyal medyada "Başörtülü anne ile kızlarına çirkin saldırı", "Hakaret ve tuhaf savunmaya rağmen serbest kaldı" yönünde haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki markette yaşanan olay sonrası söz konusu annenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında derhal kamera kayıtları, tanık beyanları ve alışveriş fişleri incelenerek şüphelinin açık kimliği tespit edilmiş, cumhuriyet savcısının talimatıyla 4 Ağustos'ta 'hakaret ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından gözaltına alınmıştır. 5 Ağustos'ta Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesini müteakip şüpheliye isnat edilen suçların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100/4 maddesi uyarınca tutuklama yasağı ihtiva eden suçlardan olması ile delillerin toplanmış olması, delilleri karartma şüphesi bulunmaması sebebiyle serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, şüpheli hakkında isnat edilen suçlardan dolayı Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı belirtildi.

