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Çanakkale'de bayram yoğunluğu başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde öğle saatleri itibariyle feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale'de bayram yoğunluğu başladı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde öğle saatleri itibariyle feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gestaş firması, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yaparak, oluşan kuyrukları eritmeye çalışıyor.
Gestaş firması alınan tedbrler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapıyor. Buna rağmen 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde özellikle boğazın Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde öğle saatlerinde yoğunluk artmaya başladı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerindeki yaklaşık 2'şer kilometre araç kuyruğu oluştu. Yoğunluğa İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oluyor. Jandarma ve polis ekipleri de feribot yoğunluğu olan bölgelerde trafiği düzenlemek için görev yapıyor.
Bu yıl alınan tedbirler kapsamında trafiğin sıkışıp, kilitlendiği Kilitbahir feribot iskelesine yakın noktadaki Ağdere mevkiinde 250 araçlık depolama alanı oluşturularak soruna çözüm üretildi. Eceabat istikametinden Kilitbahir feribotuna gelen araçlar bu alanda depolanarak, böylece Kilitbahir-Eceabat arasındaki karayolunda yaşanan yoğunluğun önüne geçilmiş oldu.
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Çanakkale'de bayram yoğunluğu başladıÇanakkale'de bayram yoğunluğu başladıÇanakkale'de bayram yoğunluğu başladı

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