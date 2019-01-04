HABER

Çanakkale’de beklenen kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 01:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı başladı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı başladı. Kentin deniz seviyesine yakın noktalarında sulu kar etkili olurken, yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gün içinde yaptığı uyarının ardından Çanakkale kent merkezinde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu denize sıfır noktasında sulu kar yağışı devam ederken, kentin iç ve yüksek kesimlerinde sıcaklık 2 dereceye düştü ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özellikle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Kepez beldesi civarında etkili oluyor. Trafik polisleri, yollardaki kar birikintileri ve buzlanmaya karşı denetimlerini sürdürüp, sürücüleri uyarıyor. Karayollarının yanı sıra, Çanakkale ve Kepez belediye ekipleri ise, kar yağışı nedeniyle yollarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

ADALARA YARINKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Gestaş firması yetkilileri, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferlerinin fırtına nedeniyle saat 19.45'ten itibaren geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara'daki adalara yarın yapılması palanlanan bazı seferlerin de iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, yarın sabah Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara hattında ise, yarın sabah Avşa, Marmara, ve Balıklı seferleri de yapılmayacak.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Tatil haberleri peş peşe geldi! Tatil haberleri peş peşe geldi!
Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındıDiyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.