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Çanakkale’de beklenen kar yağışı nedeniyle ada seferleri iptal edildi

13.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, yarın beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yoğun kar yağışı ve tipi uyarısıyla Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.14 Şubat Sevgililer Günü’nde adalara feribot seferleri yapılamayacak14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bozcaada ile Gökçeada’ya yapılması planlanan seferleri iptal ettiğini duyuran GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “14 Şubat Pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir.

Çanakkale’de, yarın beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yoğun kar yağışı ve tipi uyarısıyla Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde adalara feribot seferleri yapılamayacak
14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bozcaada ile Gökçeada’ya yapılması planlanan seferleri iptal ettiğini duyuran GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “14 Şubat Pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, Pazartesi ve Salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanız önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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