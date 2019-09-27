HABER

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 08:24 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde devam eden arkeolojik kazılarda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu tespit edilen bir Bizans definesi bulundu.68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde devam eden arkeolojik kazılarda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu tespit edilen bir Bizans definesi bulundu.
68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemine ait olduğu belirlendi. Kazılar sonucu elde edilen define ile Apollon Smintheus tapınağı ve çevresinde devam eden kazılardaki tarihsel içeriğinin geç Bizans dönemine kadar uzandığı ortaya çıktı. 7 Ağustos’ta bulunan define hakkında bilgi vermek için Prof. Dr. Coşkun Özgünel, bir basın toplantısı düzenledi. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’ün de katıldığı toplantıda, bulunan tarihi definenin Troya Müzesine ayrı bir zenginlik katacağı vurgulandı.

“Bir Bizans evinin duvarının dibinde bulundu”
1980 yılından bu yana Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyünde kazılar yapmaya devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Coşkun Özgünel, “Her dönem ayrı bir heyecanla yürüttüğümüz kazılarda, geçen yıllarda da olduğu gibi bu yıl da küçük bir define bulduk. Bu yılki definenin en büyük önemi; belirli bir tarihi içermesi. Define, milattan sonra 5. yüzyılın 2. yarısına ait. Aşağı yukarı 550-575 yıllarına denk geliyor. 68 adet altın sikke bulduk. 1. ve 2. Justinianus dönemine ait. Bir Bizans evinin duvarının dibinde bulundu. Bu durum da; Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus tapınağı ve çevresindeki kazılarda tarihsel içeriğin geç Bizans dönemine kadar sürdüğünü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Buna biz ‘hazine’ diyoruz ama aslında bu bir birikim”
Bulunan Bizans definesinin önemine de değinen Prof. Dr. Özgünel, şunları kaydetti:
“Bu 68 altın sikke, 7 Ağustos günü ele geçirildi. Biliyorsunuz altın, bronz gibi paslanan bir madde değil. Yağışlardan dolayı alanı su bastığı için çamur içindeydik. Çamurlar temizlendikten sonra altın sikkelerden tam 68 adet irili-ufaklı olarak bulduk. Bunların gramları farklı. Birbirleri arasında çok az farklılıklar var. Bu sikkeler Troya Müzesine ayrı bir zenginlik vermekte. Buna biz ‘hazine’ diyoruz ama aslında bu bir birikim. Bunun sahibinin muhakkak ki geleceği ile ilgili birtakım endişeleri vardı. Bu sebeple altın sikke biriktiriyordu. Zamanımızdaki büyüklerimizin altına karşı olan ilgisinin milattan sonra 5’inci-6’ncı yüzyılda da olduğunun ortaya konulması yönünden çok önemli.”

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu

Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Celal Şengör'den 'İstanbul depremi' açıklaması: Maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul’da 113 artçı deprem

İstanbul’da 113 artçı deprem

İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı girişimi

İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine şok!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.