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Çanakkale’de bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de eğlence mekanlarının bulunduğu caddede bulunan bir işyerine, sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de eğlence mekanlarının bulunduğu caddede bulunan bir işyerine, sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y. (30), pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda işyeri önünde olan bir kişi ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Saldırgan kaçarken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay geçtiğimiz 13 Şubat akşamı saat 22.30 sıralarında eğlence mekanlarının bulunduğu Yalı Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir işyerinin sahibiyle aralarında husumet bulunan E.Y., pompalı tüfek ile işyerinin yakınına gelerek, ateş etmeye başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar işyeri önünde bekleyen M.H.’nin sağ ayağına isabet etti. Silah sesleri üzerine caddede korku ve panik anları yaşanırken, E.Y. pompalı tüfeği bırakıp, kaçtı. Yaralı M.H.(23) olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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