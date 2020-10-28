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Çanakkale’de bir köy daha karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy’de bir kişide korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesi nedeniyle köy, karantina altına alındı.Bayramiç ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karaköy yaşayan H.Ö’ye yapılan testler pozitif çıktı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy’de bir kişide korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesi nedeniyle köy, karantina altına alındı.
Bayramiç ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karaköy yaşayan H.Ö’ye yapılan testler pozitif çıktı. Yaşanan gelişmeler üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köyde Covid-19 vakasının artmaması için köyü tamamen 14 gün karantina altına aldı. Köye giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle: “Karantinaya alınan bölgede sosyal mesafenin en az 1,5 metre olması, Umuma açık her türlü yerde en fazla 2 şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Bayramiç Kaymakamlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına, berber, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetlerinin 27.10.2020 tarihi saat 22:00 itibariyle karantina süresi boyunca ertelenmesine, ibadethanelerde COVİD-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için; toplu olarak ibadet edilmesinin 27.10.2020 tarihi saat 22:00 itibari ile karantina süresi boyunca ertelenmesine, cenaze namazlarının-vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak-bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınmasına, Karaköy köyü içerisinde, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri ve benzeri her türlü ziyaretin karantina süresi boyunca yasaklanmasına, köy minibüsleri, işçi servisleri vb. her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş-çıkışının karantina süresi boyunca yasaklanmasına, oy birliğince karar verilmiştir”

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