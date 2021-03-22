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Çanakkale’de bir köy daha karantinaya alındı

22.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de korona virüs vakaları sebebiyle Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale’de bir köy daha karantinaya alındı

Çanakkale’de korona virüs vakaları sebebiyle Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karasuçam köyündeki karantina da bir hafta daha uzatıldı.
Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından Sameteli köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması sebebiyle 22 Mart 18:00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy muhtarı ve imam tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Diğer yandan Karasuçam köyündeki karantinanın da bir hafta süreyle uzatıldığı ifade edilerek, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Karasuçam köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen seviyeye inmemesi üzerine 23 Mart 2021 tarihinde bitmesi planlanan karantina kararının 7 gün uzatılmasına karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.

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