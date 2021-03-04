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  4. Çanakkale’de bir uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Çanakkale’de bir uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

04.03.2021 20:10 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti savrulan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli uzman çavuş hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, 17 AAJ 452 plakalı motosikleti ile Edremit istikametinden Küçükkuyu istikametine gitmekte olan Uzman Çavuş Serkan Kavuk, Mıhlı mevkiinde motosikletinin savrulması sonucu önce kaldırıma, ardından da sürüklenerek yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikleti savrulan Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli uzman çavuş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 17 AAJ 452 plakalı motosikleti ile Edremit istikametinden Küçükkuyu istikametine gitmekte olan Uzman Çavuş Serkan Kavuk, Mıhlı mevkiinde motosikletinin savrulması sonucu önce kaldırıma, ardından da sürüklenerek yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Başını beton direğe çarpan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde Serkan Kavuk’un cansız bedenini gören mesai arkadaşları çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ATV sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bilgisi üzerine şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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