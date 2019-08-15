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Çanakkale'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 14:13 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, borç- alacak yüzünden çıkan kavgada S.İ.

Çanakkale'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, borç- alacak yüzünden çıkan kavgada S.İ. ve İ.İ. adlı kardeşler, tabancayla vurularak, yaralandı.
İlçe merkezindeki Aytimur Küçükler Meydanı'ndaki kahvede oturan ve inşaat işiyle uğraşan S.İ., A.İ. ve İ.İ. ile 3 kardeşten borç olarak verdiği parayı almak isteyen E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. E.E., bu sırada tabancasını çıkarıp, kardeşlere doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan S.İ. ve İ.İ., yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri ambulansla Bayram Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. E.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Çanakkale'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı

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