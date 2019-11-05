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Çanakkale’de bot ile motorunu çalan zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 19:19 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, dün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak’ta B.G.’ye ait olduğu öğrenilen zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı.

Çanakkale’de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, dün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak’ta B.G.’ye ait olduğu öğrenilen zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı. Mağdur B.G. durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, çalınan bot ile hırsızlığı yapan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelediğinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin 18 yaşındaki M.A.Y. ve 37 yaşındaki Ö.U. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Kepez beldesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.A.Y. ve Ö.U., verdikleri ifade sonrası botu Ayvacık ilçesi Kösedere köyü ile Tuzla köyü arasında sazlık alanda sakladıkları yeri ekiplere gösterdi. Sazlık alanda üzeri çalılarla örtülü bir şekilde bulunan bot, motoru ve römorkörü ile birlikte sahibi B.G.’ye teslim edildi. Şüpheliler M.A.Y. ve Ö.U. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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