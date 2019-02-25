Çanakkale'de çelik kasa hırsızı tutuklandı

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, girdiği evden çelik kasa içindeki ziynet eşyalarını çaldığı belirlenen şüpheli S.U.H. (31), polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cevatpaşa Mahallesi'ndeki hırsızlık olayı, 21 Şubat tarihinde G.A.'nın evinde meydana geldi. Evindeki şifreli çelik kasadan, 15 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını gören G.A., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ziynet eşyalarını S.U.H.'nin çaldığını belirledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Polis, S.U.H.'nin çaldığı 15 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını kent merkezinde farklı kuyumculara bozdurduğunu belirledi.

