Çanakkale’de cep telefonu hırsızlığı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir kişinin cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapalı Pazar yerinde alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunu alan 17 yaşındaki S.A. olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbarı üzerine harekete geçen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri S.A.’yı Çınarlık Parkı içerisinde yakaladı.

S.A.’nın üstünde çıkan cep telefonu polisler tarafından sahibine teslim edildi. Şüpheli S.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



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