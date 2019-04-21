HABER

Çanakkale'de, Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Gelibolu Mevlevihanesi'nden 57'nci Alay Şehitliği'ne gerçekleştirilen 'Cepheye Sema' adı altındaki Mevlevi Alayı Yürüyüşü ile vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Gelibolu Mevlevihanesi'nden 57'nci Alay Şehitliği'ne gerçekleştirilen 'Cepheye Sema' adı altındaki Mevlevi Alayı Yürüyüşü ile vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Tasavvuf Vakfı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü', Dünyanın en büyüklerinden birisi olan Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki törenle başladı. Tasavvuf Vakfı'nın il temsilciliklerinin de katıldığı törenle asker kıyafeti giyenler 57'nci Alay askerlerini temsil etti. Yöresel kıyafet giyenler ile semazenler de etkinlikte yer aldı. Gelibolu Mevlevihanesi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişiye, çadırlarda lokma ikram edildi. Yapılan duanın ardından konuşmalara geçildi.

ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, "Tasavvuf Vakfı olarak tüm etkinliklerimiz vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek amaçlıdır. Her türlü ayrıştırıcı, bölücülüğe karşıyız. Milletimizle, bayrağımızla, devletimizle bir ve beraber olarak dosta güven, düşmana gözdağı amaçlı buradayız. Milletimiz ve devletimiz sahipsiz değildir. Canımız vatanımıza feda olsun” dedi.

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ ise, son yıllarda gerçekleştirdikleri 'Cepheye Sema Yürüyüşü' ile 1'inci Dünya Savaşı'nda vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikleri andıklarını söyledi.

Gelibolu Mevlevihanesi önünden başlayan 'Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü', ilçe çıkışına kadar sürdü. Ardından katılımcılar otobüslere binerek, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Şehitliği'ne gitti. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Etkinlikler, bu akşam Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenecek mesnevi okumaları ve sema gösterisiyle sona erecek.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildiKonya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi
"İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması""İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

İsyan etti! 'Dürüst ol boş karalama yapma'

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Bahçeli: YSK, İstanbul'daki yolsuzluklara bigane kalamaz

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.