Çanakkale'de, Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Gelibolu Mevlevihanesi'nden 57'nci Alay Şehitliği'ne gerçekleştirilen 'Cepheye Sema' adı altındaki Mevlevi Alayı Yürüyüşü ile vatan savunmasına katılan Mevlevi Alayı ve cephede şehit düşen Mehmetçikler anıldı.

Tasavvuf Vakfı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tasavvuf Topluluğu'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Cepheye Sema Mevlevi Alayı Yürüyüşü', Dünyanın en büyüklerinden birisi olan Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki törenle başladı. Tasavvuf Vakfı'nın il temsilciliklerinin de katıldığı törenle asker kıyafeti giyenler 57'nci Alay askerlerini temsil etti. Yöresel kıyafet giyenler ile semazenler de etkinlikte yer aldı. Gelibolu Mevlevihanesi önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişiye, çadırlarda lokma ikram edildi. Yapılan duanın ardından konuşmalara geçildi.

ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, "Tasavvuf Vakfı olarak tüm etkinliklerimiz vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek amaçlıdır. Her türlü ayrıştırıcı, bölücülüğe karşıyız. Milletimizle, bayrağımızla, devletimizle bir ve beraber olarak dosta güven, düşmana gözdağı amaçlı buradayız. Milletimiz ve devletimiz sahipsiz değildir. Canımız vatanımıza feda olsun” dedi.