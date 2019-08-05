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Çanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'nda bir araya geldi.

Çanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkisinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'nda bir araya geldi. Balaban'dan 2 kilometre yürüyen çevreciler, maden sahasına girerek, altın araması bölgesine tepki gösterdi.
Kanadalı altın madeni şirketince yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki için bölge sakinleri ve çevreciler, 26 Temmuz'da 'Su Nöbeti' başlattı. Nöbet sürdürülürken, çevre il ve ilçelerden de bugün Kirazlı Balaban mevkisine gelen çevreciler, 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması'nda bir araya geldi. Buluşmada CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da yer aldı. Altın madeni şirketi tarafından 195 bin ağacın kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, tepkilerini dile getirdi.
Balaban mevkisindeki konuşmaların ardından binlerce çevreci, maden sahası alanına yürüyüşe geçti. Çevreciler, 2 kilometre yürüyerek, maden sahası giriş kapısına ulaştı. Güvenlik görevlileri ile görüşen CHP'li Sarıbal, maden sahasına girmek için giriş kapısına yöneldi. Bu sırada arkasındaki kalabalık da maden sahasına girdi. Giriş kapısının açılmasını isteyen bazı çevreciler, görevlilere tepki gösterdi. Bunun üzerine kapının tamamen açılmasıyla kalabalık, maden sahasına girdi. CHP'liler, maden sahasında basın açıklaması yaptı. 'Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması', maden sahası içine fidan dikimiyle sona erdi.
Çevrecilerin Kirazlı Balaban mevkisine dönmesiyle 'Su Nöbeti' sürdürüldü.

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Çanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdiÇanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdiÇanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdiÇanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdi

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