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Çanakkale'de CHP 11, AK Parti 10, İYİ Parti 2 başkanlık kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 03:30 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçe ile birlikte toplam 6 ilçe ile 5 belde CHP, 4 ilçe ile 6 belde AK Parti, 2 ilçeyi de İYİ Parti kazandı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçe ile birlikte toplam 6 ilçe ile 5 belde CHP, 4 ilçe ile 6 belde AK Parti, 2 ilçeyi de İYİ Parti kazandı. MHP ise belediye başkanlığı kazanamadı.

Çanakkale'de 3 dönemdir Belediye Başkanı olan Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tekrar kazandı. Bozcaada ve Gelibolu'da da CHP'li mevcut başkanlar yine seçimi kazandı. Gelibolu'da CHP'li Mustafa Özacar, Bozcaada'da CHP'li Hakan Can Yılmaz kazandı. CHP bu ilçelere ilaveten Ayvacık'ta Mesut Bayram, Bayramiç'te Mert Uygun ve Çan'da Bülent Öz ile AK Parti'den belediyeleri devraldı. Buna karşı Biga ilçesinde İsmail Işık ile seçimi kaybedip, bayrağı AK Parti'li Bülent Erdoğan'a kaptırdı.

AK Parti ise Lapseki'de Eyüp Yılmaz, Yenice'de Veysel Acar ve Ezine'de Güray Yüksel ile mevcut başkanlıkları korudu. AK Parti, Biga'da Bülent Erdoğan ile belediyeyi kazandı. Ancak AK Parti Bayramiç, Ayvacık, Eceabat ve Çan ilçelerinde belediyeleri kaptırdı.

Daha önce Çanakkale'de sadece Gökçeada ilçesinde bayrağı dalgalanan İYİ Parti, Ünal Çetin ile mevcut durumu korudu. İYİ Parti, belediyelere seçimi kazanan Saim Zileli ile Eceabat ilçesini de dahil etti.

MHP ise Çanakkale merkez ilçe, ilçeler ve beldelerde belediye başkanlığı kazanamadı.

BELDELER

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde CHP'li Birol Arslan, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde CHP'li Cengiz Balkan, Gelibolu'nun Evreşe beldesinde AK Parti'li Ali Kamil Soyuak, Çan ilçesinin Terzialan beldesinde AK Parti'li Tuncay Göğmen, Yenice'nin Kalkım beldesinde AK Parti'li İbrahim Taşkın, Biga'nın Gümüşçay beldesinde AK Parti'li Adnan Pastırmacı, Lapseki'nin Çardak beldesinde CHP'li Metin Semerci, Ezine'nin Geyikli beldesinde AK Parti'li Mevlüt Oruçoğlu, Biga'nın Karabiga beldesinde AK Parti'li Ahmet Elbi, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde CHP'li Necati Kopça, Lapseki'nin Umurbey beldesinde CHP'li Erdal Doğan resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

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