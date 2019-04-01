Çanakkale'de CHP 11, AK Parti 10, İYİ Parti 2 başkanlık kazandı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, merkez ilçe ile birlikte toplam 6 ilçe ile 5 belde CHP, 4 ilçe ile 6 belde AK Parti, 2 ilçeyi de İYİ Parti kazandı. MHP ise belediye başkanlığı kazanamadı.

Çanakkale'de 3 dönemdir Belediye Başkanı olan Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tekrar kazandı. Bozcaada ve Gelibolu'da da CHP'li mevcut başkanlar yine seçimi kazandı. Gelibolu'da CHP'li Mustafa Özacar, Bozcaada'da CHP'li Hakan Can Yılmaz kazandı. CHP bu ilçelere ilaveten Ayvacık'ta Mesut Bayram, Bayramiç'te Mert Uygun ve Çan'da Bülent Öz ile AK Parti'den belediyeleri devraldı. Buna karşı Biga ilçesinde İsmail Işık ile seçimi kaybedip, bayrağı AK Parti'li Bülent Erdoğan'a kaptırdı.

AK Parti ise Lapseki'de Eyüp Yılmaz, Yenice'de Veysel Acar ve Ezine'de Güray Yüksel ile mevcut başkanlıkları korudu. AK Parti, Biga'da Bülent Erdoğan ile belediyeyi kazandı. Ancak AK Parti Bayramiç, Ayvacık, Eceabat ve Çan ilçelerinde belediyeleri kaptırdı.