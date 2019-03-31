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Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde merkez ilçe ile birlikte CHP 6, AK Parti 4, İYİ Parti ise 2 ilçeyi kazandı.Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri merkez ilçede CHP’nin adayı Ülgür Gökhan kazandı.

Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde merkez ilçe ile birlikte CHP 6, AK Parti 4, İYİ Parti ise 2 ilçeyi kazandı.
Çanakkale’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri merkez ilçede CHP’nin adayı Ülgür Gökhan kazandı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Bayramiç ilçesinde CHP’li Mert Uygun, Gelibolu ilçesinde CHP’li Mustafa Özacar, Biga ilçesinde AK Partili Bülent Erdoğan, Bozcaada ilçesinde CHP’li Hakan Can Yılmaz, Çan ilçesinde CHP’li Bülent Öz, Ezine ilçesinde AK Partili Güray Yüksel, Ayvacık ilçesinde CHP’li Mesut Bayram, Yenice ilçesinde AK Partili Veysel Acar, Eceabat ilçesinde İYİ Partili Saim Zileli, Gökçeada ilçesinde İYİ Partili Ünal Çetin ve Lapseki ilçesinde AK Partili Eyüp Yılmaz kazandı.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde CHP’li Birol Arslan, Lapseki’nin Çardak beldesinde CHP’li Metin Semerci, Ezine’nin Geyikli beldesinde AK Partili Mevlüt Oruçoğlu, Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinde CHP’li Cengiz Balkan, Biga’nın Karabiga beldesinde AK Partili Ahmet Elbi, Gelibolu’nun Evreşe beldesinde AK Partili Ali Kamil Soyuak, Yenice’nin Kalkım beldesinde AK Partili İbrahim Taşkın, Çan ilçesinin Terzialan beldesinde AK Partili Tuncay Göğmen, Lapseki’nin Umurbey beldesinde CHP’li Erdal Doğan, Gelibolu’nun Kavakköy beldesinde CHP’li Necati Kopça, Biga’nın Gümüşçay beldesinde AK Partili Adnan Pastırmacı resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandı.

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

Çanakkale’de CHP 6, AK Parti 4 ilçe kazandı

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