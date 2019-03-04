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Çanakkale’de cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:45 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, B.

Çanakkale’de cinayet

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, B. K., annesi H.K.’yi cep telefonuyla mesaj atarak rahatsız ettiği iddiasıyla akrabası Ramazan Demir’i vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü.
Olay Bayramiç Camicedit Mahallesi Garaj Sokak’ta 03.30 sularında meydana gelen olayda B.K. (17), ekmek bıçağı ile 40 yaşındaki akrabası Ramazan Demir’i vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. B.K., Ramazan Demir’in (40) Garaj Sokak’taki kardeşinin evinin önüne gitti. B.K., telefonla aradığı Demir’den evden çıkmasını istedi. B. K. ile Demir, kapı önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B. K., elindeki ekmek bıçağıyla Demir’e saldırdı. Garaj Sokak üzerinde devam eden kavga sonrası Demir, vücuduna aldığı çok sayıdaki bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan B.K., bir süre sonra polise teslim oldu. Cinayet aleti bıçak ise B. K.’nin ifadesi sonrası evinde ele geçirildi. Demir’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki ifadesi alınan B.K, Bayramiç Savcılığına sevk edildi. Savcılığa getirtilen B.K., ardından mahkemeye sevk edildi. B. K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de cinayet

Çanakkale’de cinayet

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