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Çanakkale'de cinayet şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen Halil Göçmen'i evinin önünde tabancayla öldürdüğü iddia edilen Ö.İ., polis tarafından yakalandı.

Çanakkale'de cinayet şüphelisi yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, aralarında husumet olduğu iddia edilen Halil Göçmen'i evinin önünde tabancayla öldürdüğü iddia edilen Ö.İ., polis tarafından yakalandı.
İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerinde önceki gün saat 20.00 sıralarında Halil Göçmen, evinin bulunduğu Göçmen Apartmanı önünde iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Ö.İ. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Göçmen, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin titiz çalışması sonucu şüpheli Ö.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen Ö.İ.'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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