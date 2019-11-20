Çanakkale'de çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yapılan aramada çok sayıda bandrolsüz yiyecek, içecek, ilaç ve elektronik malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde Afganistan uyruklu Ş.G.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bandrolsüz olduğu tespit edilen 80 kilo makarna, 50 kilo çay, 250 kaçak ilaç, 80 kilo şeker, 100 telefon aksesuarı, 250 elektronik eşyaya el konuldu.

İş yeri sahibi Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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