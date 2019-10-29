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Çanakkale’de coşkulu fener alayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

Çanakkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından, saat 19:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılarak başlanan yürüyüşte binlerce vatandaş ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla eşsiz görüntüler oluşturdu. Fener alayına katılan Çanakkaleliler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşlerini coşku içinde gerçekleştirdi. Binlerce Türk bayrağının aynı anda dalgalandığı yürüyüş unutulmaz anlara sahne olurken, bazı gençlerin Kurtuluş Savaşı dönemindeki hemşire ve asker kıyafetleriyle meydana gelerek yürüyüşe katıldıkları da göze çarptı. Fener alayında dikkat çeken bir diğer detay ise ’Cumhuriyet’i biz böyle kazandık’ yazılı pankarttı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek bu özel geceyi kayda aldı. Yürüyüş boyunca özellikle ‘İzmir Marşı’nı ve ‘Ölürüm Türkiyem’i sık sık seslendiren Çanakkaleliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

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