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Çanakkale’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çanakkale’de düzenlenen resmi törenle kutlandı.Kordon boyundaki resmi törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çanakkale’de düzenlenen resmi törenle kutlandı.
Kordon boyundaki resmi törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın yanı sıra çok sayıda siyasi ve askeri erkân katıldı. Vatandaşların ilgiyle izlediği kutlama programında günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okundu, folklor oyunları oynandı. Romanya’dan bir grup da danslarını sergiledi. Coşku içinde geçen resmi töreni takip eden vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.
Törende bir konuşma yapan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 29 Ekim tarihinin önemine vurgu yaparak, "Bugün Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, Cumhuriyet Bayramını hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyor; yarının umudu olan sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin ve sizlerin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, en kalbî duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı günde, öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kordon Boyunda düzenlenen kutlama programı resmi geçit töreni ile son buldu. Öte yandan bu akşam saat 19:00’da Cumhuriyet Meydanında fener alayı gerçekleştirilecek.

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Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusuZonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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