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Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu Fener Alayı'nda yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı’na yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu Fener Alayı'nda yaşandı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı’na yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fener Alayı'nın bitiminde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, Çanakkalelilere keyifli anlar yaşattı.
Çanakkale'de Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü kutlamaları gece de devam etti. Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürülüğü, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı saat 19.00'da başladı. Yürüyüşe, Çanakkale Vali Vekili ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 5 bin Çanakkaleli, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Zübeyde Hanım Sokak, Gazi Bulvarı ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sloganları atıp, 'Andımız' ve 'İzmir Marşı'nı söyleyerek, kordon boyuna ulaştı. Yürüyüş, Troya Atı önündeki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda sona erdi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler, kordon boyunda ve iskele meydanında gökyüzünü aydınlatırken, kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de Cumhuriyet coşkusu Fener Alayı'nda yaşandıÇanakkale'de Cumhuriyet coşkusu Fener Alayı'nda yaşandıÇanakkale'de Cumhuriyet coşkusu Fener Alayı'nda yaşandıÇanakkale'de Cumhuriyet coşkusu Fener Alayı'nda yaşandı

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