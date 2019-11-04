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Çanakkale’de define avına jandarmadan suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

Çanakkale’de define arayan bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale’de define avına jandarmadan suçüstü

Çanakkale’de define arayan bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 39 adet sikke, farklı metaller ve metal detektörü ele geçirildi.
Merkeze bağlı Erenköy Karanlık Liman mevkiinde geçtiğimiz günlerde devriye gezen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığını fark ederek N.H.U. adlı şüpheli şahsa "dur" ihtarında bulundu. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli, ekiplerin takibi sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. N.H.U’nun üzerinde arama yapan ekipler, 39 adet sikke ve farklı cinste metaller ve 1 adet metal detektör ele geçirdi. Sikke ve farklı cinsteki metaller Müze Müdürlüğüne, detektör ise Cumhuriyet Savcılığına teslim edilirken, şüpheli N.H.U ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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