HABER

Çanakkale'de deniz ulaşımı bayramı yoğunluğuna hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanması olası yoğunluğa karşı gerekli önlemleri aldı.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanması olası yoğunluğa karşı gerekli önlemleri aldı. Bayram tatili boyunca toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yapacak olan Gestaş, boğazın her iki yakasında ve ada geçişlerinde tatilcileri taşıyacak.

Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 gemiyle, boğaz hattında saatsiz ring seferler ve adalar hattında da tarifeye ek, seferler gerçekleştirecek.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle, vatandaşlar yine Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile adalara akın etmeye hazırlanırken, deniz ulaşımı için Gestaş firması planlamasını yaptı. Buna göre Gestaş firması, Kurban bayram tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatlarında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2 ve Güney Marmara hattında 1 feribot ile sefer yapacak. Boğaz hattında saatsiz olarak seferler yapılacak, adalar hattında ise tarifeli seferlere ek yapılacak.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 24 saat kesintisiz seferlerle yoğunluğu karşılayan Gestaş, Kurban Bayramı’nda tatilcileri boğazın bir yakasından diğer yakasına ve adalara en kısa sürede ulaştırmak için çalışacak.

Bu arada yaz yoğunlu nedeniyle feribotlar boğaz hattında saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor. İl Emneyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ise, feribot iskelelerinde oluşan yoğunluk ve uzayan araç kuyruklarını düzenlemek için çalışma yapıyor.

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
İstanbul'daki Suriyelilerden 'Dolar bozdurma' kampanyasına destek...İstanbul'daki Suriyelilerden 'Dolar bozdurma' kampanyasına destek...
İşten çıkartılan muayene istasyonu çalışanlarından protestoİşten çıkartılan muayene istasyonu çalışanlarından protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu

16 yaşındaki Gizem intihar etti

16 yaşındaki Gizem intihar etti

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.