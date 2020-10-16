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Çanakkale’de denize düşen balıkçı boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde denize düşen balıkçı boğularak hayatını kaybetti.Lapseki ilçesinde dün gece yarısı Kökez mevkiinde ağ bırakmak için denize açılan 63 yaşındaki Mehmet Taşöz, henüz belirlenemeyen bir sebeple sandalından düştü.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde denize düşen balıkçı boğularak hayatını kaybetti.
Lapseki ilçesinde dün gece yarısı Kökez mevkiinde ağ bırakmak için denize açılan 63 yaşındaki Mehmet Taşöz, henüz belirlenemeyen bir sebeple sandalından düştü. Arkadaşlarından haber alamayan diğer balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, sandalın bulunduğu alanda yaptıkları çalışmada Taşöz’ün cesedine ulaştı. Yapılan ilk incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Mehmet Taşöz’ün cesedi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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