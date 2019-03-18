"Çanakkale'de denizin dibini boyladılar, istiyorlarsa gelsinler"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Minareleri sökecekmiş. Dedeleri, ataları, Haçlılar çok denedi. En son Çanakkale'de denediler, denizin dibini boyladılar, istiyorlarsa gelsinler. Bu milletin asil evlatları, bir daha onlara nasıl ders vereceğini iyi biliyor." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret eden Malkoç, daha sonra Hukuk Fakültesi Mizan Hukuk Topluluğu'nca Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Meslekten Hikmete" başlıklı konferansa katıldı.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, kahraman ecdadın, tarihin şahit olduğu en büyük savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşı'nda öldürücü silahların karşısında iman dolu göğsünü siper edip bir gül bahçesine girer gibi şehadete yürüdüğünü söyledi.

Milletin, bunu şereflerin en büyüğü kabul ettiğini dile getiren Malkoç, "Allah onlara rahmet eylesin. Dile kolay 250 bin şehit... Gitmemiş olanlar, mutlaka gidip Çanakkale'yi görsünler. Oradaki şehit mezarlıklarını ziyaret etsinler. O zaman Osmanlı Devleti'nin nüfusu fazla değildi. Liselerde, üniversitelerde ne kadar yetişmiş insan varsa, İstanbul Lisesi'nden Kayseri Lisesi'ne, bütün okullarda, gelecekte bu milleti yeniden inşa edecek olan bir nesil orada toprağa gömüldü. Ecdadımız, Allah'a olan imanları, vatana olan sevdaları, cesaretleri ve fedakarlıklarıyla bu vatanı asırlarca korudu." diye konuştu.