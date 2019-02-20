Çanakkale'de deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Çanakkale'de Çarşamba gecesi meydana gelen deprem Ege ve Marmara'da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan depremin büyüklüğünün 5.5, derinliğinin de 8.4 km olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan düzeltmede, depremin büyüklüğünün 5.4, derinliğinin de 7.3 km olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak verdi.

Çanakkale'de meydana gelen deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Edirne ve çevre illerde de hissedildi.

https://twitter.com/Kandilli\_info/status/1098295226643427329

