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Çanakkale’de depremi hisseden vatandaşlar can havliyle sokaklara indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de de hissedildi.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar can havliyle sokaklara akın etti.
Ege Denizi İzmir’in Seferihisar ilçesinde saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve ilçelerinde de hissedildi. Vatandaşlar korkuyla ev iş yerlerinden çıkarak, sokaklara akın etti. Deprem şokundan kurtulan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bazı telefon şebekeleri yoğun kullanım nedeniyle çöktü.
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