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Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 22:33 | Son Güncelleme

OTOMOBİLDEKİ CESETLERİN KİMLİKLERİ BBELERLENDİ Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılarak sürüklenen otomobille birlikte kaybolan 4 gençten 3'ünün kimlikleri belirlendi.

Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (6)

OTOMOBİLDEKİ CESETLERİN KİMLİKLERİ BBELERLENDİ
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılarak sürüklenen otomobille birlikte kaybolan 4 gençten 3'ünün kimlikleri belirlendi. Araçtan indirilen gençlerin cansız bedenleri savcının yaptığı incelemeyle yakınlarına teşhis ettirildi. Olay yerinde gençlerin yakınlarına yaptırılan teşhise göre sürücü koltuğunda bulunan kişinin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), arka koltukta cansız bedenleri bulunanların ise, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16)ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1’nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) olduğu belirlendi.
CENAZELER HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan indirilen 3 gencin cansız bedenleri ambulansa konularak Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler taşınırken olay yerindeki aileler gözyaşlarına boğuldu. İçi çamurla kaplı 17 AAC 010 plakalı otomobil ise vinç yardımıyla çekiciye konularak, kamyon garajına götürüldü.
KAYIP BARIŞ KURT İÇİN SABAH ARAMA BAŞLATILACAK
Kayıp olan 4'üncü genç Barış Kurt'u arama çalışmalarına yarın günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edileceği belirtildi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/EZİNE(Çanakkale), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (6)Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (6)Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (6)Çanakkale'de dereye düşen otomobilden 3 gencin cesedi çıkarıldı, 1 kayıp (6)

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