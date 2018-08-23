HABER

Çanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladı

Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de tatilini erken tamamlayıp, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde boğaz geçişi yapmak isteyen sürücüler, feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşü nedeniyle Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 3 kilometreye ulaştı.
Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi özellikle boğazın Avrupa yakasında tatilciler, uzun feribot kuyrukları oluşturmuştu. Ege ve Kuzey Ege sahillerindeki tatillerini erken bitirenler, bugün dönüşe geçti. Bazı kişiler ise bayram ziyaretleri dolayısıyla yollara koyuldu. Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne feribot ile geçiş yapmak isteyen sürücüler, yoğunluğa neden oldu. Çanakkale feribot iskelesinde Kayserili Ahmetpaşa Ceddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi'ne kadar uzanan 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat feribot sırasında beklemek zorunda kalan sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.
Çanakkale merkezine geçiş yapmak isteyenler de Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Çanakkale’de feribot yoğunluğunun meydana geldiği diğer hat ise Lapseki- Gelibolu ve Çardak- Gelibolu oldu. Trafik ekipleri, feribot iskelelerindeki yoğunluğu düzenlemek için gün boyun mesai yaptı.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki yoğunluk nedeniyle seferlerin doldur- boşalt sistemiyle yapıldığı belirtildi.
Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Kabatepe- Gökçeada hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 olmak üzere toplam 16 feribotla hizmet veriliyor.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladıÇanakkale'de dönüş yoğunluğu erken başladı

PARTNERAldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...Aldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...
İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptıİstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı
Rönesans İnşaat, dünyanın en büyük 36. müteahhitlik şirketi oldu Rönesans İnşaat, dünyanın en büyük 36. müteahhitlik şirketi oldu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

İlginizi Çekebilir

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Ümraniye'de yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

İstanbul Kabataş'ta bir midibüs tramvaya çarptı

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.