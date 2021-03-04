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Çanakkale’de dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

04.03.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde evin dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay dün akşam saatlerinde Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde evin dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın dördüncü katında oturan Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki Fatmagül Kurdi isimli çocukları, oyun oynadığı esnada düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Fatmagül Kurdi, ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Fatmagül Kurdi’nin babası Mustafa ile anne Nagam Kurdi emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

Çanakkale’de dördüncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

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